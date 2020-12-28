В январе 2021 года в Удмуртии планируют начать вакцинацию от коронавируса для педагогов и социальных работников. Кроме того пресс-служба правительства региона сообщает, что уже определили приоритетные группы для получения лекарства:1 уровень: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с хроническими заболеваниями.2 уровень: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через государственную границу, сотрудники, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и работники сферы услуг.3 уровень: государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет и лица, подлежащие призыву на военную службу.В сообщении также говорится, что в ближайшее время в республику поступит 1 400 доз вакцины, за счет которых и будут привиты работники образования и соцобслуживания.На данный момент все прививки ставятся сотрудникам медучреждений. В Удмуртии уже оборудовали 60 пунктов для вакцинации, где привились более 300 врачей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Житель Удмуртии нанял киллера для убийства жены и тещиЕсть вопрос: как будут работать троллейбусы и трамваи в новогодние праздники в Ижевске?