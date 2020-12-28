В преддверии Нового года мы выяснили, где в Ижевске можно запускать фейерверки. В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по УР Сергей Карабаев рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику, а также как и где ее можно запускать.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жители Удмуртии впервые смогут посетить Кремлевскую елку в онлайн форматеЕсть вопрос: как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Ижевске?