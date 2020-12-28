Александр Бречалов вручил премии «Признание» 14 номинантам по итогам 2020 год. Глава Удмуртии является идейным вдохновителем этой премии. В этом году ее вручали уже четвертый раз, сообщает пресс-служба правительства региона.- Я благодарю вас всех за вашу работу. Вы вдохновляете своими делами меня и всю команду. Я хочу, чтобы вся страна через ваши замечательные проекты знала, что в Удмуртии живут инициативные, гостеприимные и очень трудолюбивые люди. И именно через вас я хочу передать свое признание всем жителям республики, - говорит Александр Бречалов.Одним из лауреатов стал Гавшин Николай Кириллович, председатель Совета территориального общественного самоуправления «Самковское» Глазовского района. Мужчина построил на своей родине детскую площадку и организовал ремонт клуба. Поэтому по мимо памятной статуэтки Александр Бречалов вручил ему сертификат на покупку музыкального и светового оборудования для сельского клуба.Еще одним победителем премии стала Ольга Николаевна Чиркова, руководитель Центра социального продюсирования «Журавейник» из Ижевска. Ей вручили сертификат на приобретение типографского оборудования для детского инклюзивного медиаклуба. Благодаря жительнице нашего города создали пособие по журналистике «Уроки журналистики для незрячих детей». Так 1000 незрячих детей смогут приобрести навыки в сфере журналистики.- Скоро Новый год. И я хочу, чтобы сегодняшняя атмосфера, эти эмоции вам всем запомнились и сохранились в следующем году. Трудности были, есть и будут. Но я убежден, что с таким настроением, с такой командой мы справимся со всеми вызовами. Удмуртия – лучший регион с лучшими людьми. Желаю всем крепкого здоровья, силы духа, оптимизма, новых побед!, - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Места для запуска новогодних фейерверков определили в ИжевскеОпределили приоритетные группы для вакцинации от коронавируса в Удмуртии