Первое ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка, произошло утром 25 декабря напротив дома №13 по улице Карлутская набережная в Ижевске. 35-летний мужчина, который находился за рулем «Лады Весты» сбил ребенка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте - там не было «зебры». Однако вблизи места аварии находился знак «Осторожно дети». Девочку госпитализировали, сообщает 1 отдел УГИБДД в Удмуртии.Аналогичная ситуация произошла на следующий день. Вечером 26 рядом с домом №16 на переулке Широкий 22-летняя девушка на машине «Джили» наехала 10-летнюю девочку. Ребенок также переходил дорогу вне пешеходного перехода, и в этом случае также рядом был знак «Осторожно дети». Девочку с травмами доставили в больницу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:14 номинантов получили премию «Признание» от главы Удмуртии Александра БречаловаМеста для запуска новогодних фейерверков определили в Ижевске