За последние сутки коронавирусом заразилось еще 216 человек в Удмуртии, сообщает оперштаб региона.208 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедший день скончалось от болезни двое человек. Женщине было 72 года, мужчине - 76 лет.За все время в республике выявили уже 19 415 человек, заразившихся коронавирусом. 15 580 пациентов уже смогли победить болезнь. А 296 жителей, к сожалению, скончались.За последние сутки в Удмуртии сделали 1 907 тестов на COVID-19. А в целом уже провели 735 161 исследование на коронавирусную инфекцию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Две школы и три детских сада закрыли в Удмуртии из-за ОРВИМать в Удмуртии не выделила детям доли в жилье, купленном на маткапитал