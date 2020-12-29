Старший воспитатель филиала Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Глазове Валентина Абдулова победила во Всероссийском конкурсе «Лучший работник организации социального обслуживания». Он выиграла в номинации «Специальная премия «За развитие и внедрение новых технологий». Поздравление финалистов прошло в онлайн-формате 28 декабря.Валентина Абдулова 12 лет работает в Глазовском реабилитационном центре. А ее общий педагогический стаж - 36 лет. Также женщина является руководителем выездных занятий «Школы для родителей» в районах Удмуртии.- Ценно в проекте то, что мы стали выезжать в отдаленные сёла, деревни нашей Удмуртии, где нет узких специалистов. Мы почувствовали нашу востребованность и получили «обратную связь» от родителей и детей, которым нужна наша помощь», – делится Валентина Абдулова.В конкурсе приняло участие 140 жителей нашей страны. Всего в 17 номинациях конкурса призовые места разделили 42 человека.- Социальные работники ежедневно заботятся о тех, кто больше других нуждается в уходе и внимании. С самых первых дней становления системы социальной защиты в этой сфере работают особенные люди – добрые, сильные и неравнодушные. Надеюсь, что пример лучших поможет сформировать правильные ориентиры и вдохновит на дальнейшие победы и достижения, – говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Коронавирусом заразилось еще 216 человек в УдмуртииДве школы и три детских сада закрыли в Удмуртии из-за ОРВИ