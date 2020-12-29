23 декабря 2020 года Россельхознадзор по Удмуртии провел проверку срезов цветов и декоративной зелени, которые прибыли на территорию региона из Нидерландов, Эквадора, Италии, Кении и Коста-Рики. Всего фитосанитарный контроль прошли 67715 растений. Оказалось, что из них 75 гвоздик содержат карантинный объект - опасного вредителя, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что 24 декабря 2020 года Россельхознадзор по Удмуртии предписал собственнику прибывшей продукции, который является индивидуальным предпринимателем, уничтожить ее. И уже 25 декабря партия зараженных гвоздик была сожжена.Отмечается, что в цветах был обнаружен Западный (калифорнийский) цветочный трипс. Он является одним из наиболее опасных вредителей для овощных, декоративных и цветочных растений и ухудшает их урожайность. При этом он устойчив к различным химическим препаратам.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жительница Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе «Лучший работник организации социального обслуживания»Мужчина убил женщину и ее сына в Удмуртии