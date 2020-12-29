Коллекторское агентство оштрафовали за частые звонки и угрозы, которые поступали жительнице Удмуртии, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. Арбитражный суд региона назначил нарушителям штраф в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что штраф им пришлось выплатить, даже несмотря на апелляционную жалобу, которую они подавали.Женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Удмуртской Республике. Там она сообщила, что коллекторская компания постоянно звонят ей и мужу, и даже их родственникам и знакомым.Во время телефонных звонков неизвестные вымогали деньги, оскорбляли жительницу Удмуртии и угрожали расправой.Угрозы начали поступать в связи с тем, что дочь пострадавшей, накопила долги в нескольких микрофинансовых организациях. При этом девушка утверждает, что ее родственники про долги не знали, и никакого согласия на общения с ними коллекторам она не давала.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Партию зараженных карантинным организмом гвоздик обнаружили в УдмуртииМужчина убил женщину и ее сына в Удмуртии