В Удмуртии примут дополнительные меры безопасности Удмуртии в праздничные дни. Решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.- В настоящее время в Удмуртии проведены надзорные и пожарно-профилактические мероприятия в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и учреждениях массового отдыха людей; в местах хранения и реализации пиротехнических изделий; в местах проведении рождественских мероприятий, - сообщил Сергей Карабаев, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртии.Так, для обеспечения безопасности в регионе определили места специальных площадок для запуска фейерверков. Кроме того усилили контроль за социальными объектами, которые работают круглосуточно. Также провели противопожарные инструктажи и даже тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В состояние повышенной готовности привели все медицинские силы региона.- В Удмуртской Республике создан резерв лекарственных препаратов и медицинского имущества для оказания медицинской помощи на 500 пострадавших при чрезвычайных ситуациях, - сообщил министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Погода в Ижевске 29 декабря: резкое похолодание и без осадковЖительница Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе «Лучший работник организации социального обслуживания»