В 2020 году 3694 банных веника из Удмуртии отправили в Финляндию, Казахстан, Францию, Чехию, Германию, Норвегию, США и Литву. Предварительно их проверили и допустили к экспорту в Управлении Россельхознадзора региона, сообщает пресс-служба ведомства.Последняя в этом году поставка состоялась 21 декабря. Партию из 503 банных веников из березы, эвкалипта, дуба и можжевельника, и 40 пучков трав из мяты, душицы, зверобоя, таволги других отправили в Казахстан. Перед отправкой Россельхознадзор оформил все фитосанитарные сертификаты.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Дополнительные меры безопасности примут в Удмуртии в праздничные дниКоллекторское агентство оштрафовали за угрозы в Удмуртии