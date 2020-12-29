4 техникума из Удмуртии выиграли субсидии на развитие сельскохозяйственных мастерских в конкурсе от Министерства образования и науки Удмуртии и Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Студенты прошли два этапа со своими проектами. Субсидии будут направлены на закупку учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программно-методического обеспечения, сообщает пресс-служба министерства.Всего властями было выбрано 4 направления финансирования. Так Глазовский аграрно-промышленный техникум получил 3 миллиона рублей в направлении «Механизированные работы, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт». Там появятся мастерские по программам СПО «Тракторист-машинист сельскохозяйственного профиля» и «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».Второе направление, которое решили поддержать - «Растениеводство и животноводство». 2 миллиона субсидий выиграл Сарапульский индустриальный техникум. Полученные деньги направят на улучшение материальной базы лабораторий по специальностям СПО «Технология молока и молочных продуктов» и «Технология бродильных производств и виноделие».В рамках направления «Производство продукции» поддержку от государства получил Сарапульский политехнический колледж. 2 млн. рублей потратят на развитие лабораторий по специальности СПО «Агрономия».А развивать «Новые направления подготовки» будет Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства, который также получил 2 млн. рублей на возобновление работы мастерская для подготовки студентов по профессии «Пчеловод».Всего на конкурс поступило 13 заявок на развитие или возобновление работы сельскохозяйственных мастерских от 10 училищ Удмуртии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Веники из Удмуртии экспортируются в 8 стран мираДополнительные меры безопасности примут в Удмуртии в праздничные дни