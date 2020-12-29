Сарапульчанка на коляске Галина Кашникова, которая в 40 лет нашла свою любовь в «ТикТоке», ушла из жизни. Об этом «Комсомолке» сообщили знакомые семьи.Мы много раз писали про жительницу Сарапула Галину Кашникову, у которой не было ног. Она несколько раз становилась героиней передач Андрея Малахова – женщине приходилось бороться, чтобы сохранить детей и получить квартиру на первом этаже.В 2020 году, в 40 лет она встретила свою любовь: в «ТикТоке» познакомилась с 28-летним Ильей и вышла за него замуж. У них было много планов на будущее. Галя хотела сделать себе протезы, родить еще одного ребенка – совместного с новым мужем.Но этим планам не суждено было сбыться. По предварительным данным, причиной смерти Галины стал коронавирус.Редакция выражает соболезнования родным и близким Галины.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Я за нее рву и мечу!»: жительница Удмуртии без обеих ног вышла замуж за молодого блогераЧетыре техникума Удмуртии выиграли субсидии на развитие сельскохозяйственных мастерских