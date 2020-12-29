За последние сутки коронавирусом заразилось еще 216 человек в Удмуртии, сообщает оперштаб региона.208 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедший день скончалось от болезни двое человек. Женщине было 72 года, мужчине - 76 лет.За последние сутки в Удмуртии сделали 1 907 тестов на COVID-19. А в целом уже провели 735 161 исследование на коронавирусную инфекцию.Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:Ижевск - 9 328Воткинск - 825Глазов - 1 005Можга - 938Сарапул - 636Завьяловский район - 1 094Алнашский район - 422Балезинский район - 279Вавожский район - 170Воткинский район - 227Глазовский район - 173Граховский район - 136Дебесский район - 131Игринский район - 364Камбарский район - 143Каракулинский район - 168Кезский район - 220Кизнерский район - 214Киясовский район - 130Красногорский район - 252Малопургинский район - 304Можгинский район - 235Сарапульский район - 222Селтинский район - 172Сюмсинский район - 149Увинский район - 472Шарканский район - 294Юкаменский район - 154Якшур-Бодьинский район - 256Ярский район - 159К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Скончалась героиня передачи Андрея Малахова из Удмуртии на коляскеЧетыре техникума Удмуртии выиграли субсидии на развитие сельскохозяйственных мастерских