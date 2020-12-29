Ночью 7 сентября 2020 года пьяный 17-летний ижевчанин встретил на улице 42-летнего пострадавшего. Молодой человек спровоцировал с ним конфликт, после чего стал вымогать у него деньги. Однако потерпевший отказался и собирался просто уйти от нападавшего, но тот догнал его и начал избивать, продолжая просить деньги. Мужчина упал на землю, но 17-летний ижевчанин продолжил бить его ногами и руками, после чего все же скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.На данный момент против молодого ижевчанина возбудили уголовное дело. Отмечается, что он нигде не учился и не работал. Поэтому кроме расследования дела, правоохранительные органы займутся и проверкой полноты и своевременности мер, принимаемых органами системы профилактики, направленных на предотвращение противоправного поведения несовершеннолетнего.Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночьСкончалась героиня передачи Андрея Малахова из Удмуртии на коляске