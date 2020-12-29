Завтра, 30 декабря, в 20:30, пройдет новогодний выпуск шоу «Поле чудес» (16+). В этом году участниками праздничной программы станут специалисты животноводческой отрасли страны. От нашей республики участие примут зоотехник-селекционер Анастасия Матвеева и ансамбль «Тулкым», сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.Анастасия Матвеева является серебряным призером первого Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. К тому же в Удмуртии она заняла 2 место за достижение наивысших показателей в воспроизводстве стада и производстве продукции в молочном скотоводстве по итогам 2019 года.Уже сейчас приоткрыли завесу тайны и рассказали, что одним из подарков, который традиционно получит Леонид Аркадьевич станет тур выходного дня в Удмуртию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночьЧетыре техникума Удмуртии выиграли субсидии на развитие сельскохозяйственных мастерских