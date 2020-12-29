Корпорация развития Удмуртской республики сообщает, что 23 декабря прошло награждение 13 молодых ученых и инноваторов, которые победили в конкурсе «УМНИК». Они получат гранты на на сумму 6,5 млн рублей от Фонда содействия инновациям.В 2020 году конкурс проходил уже в 15 раз. В этот раз финалистами стали 36 проектов. Из которых и были выбраны 13 победителей, разработки которых представляют ценность для потребителей на рынке. Все они получат по 500 тысяч рублей.Всего на конкурсе было шесть направлений: IT и цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, организация и модернизация производств, ресурсосберегающая энергетика -разработка комплексов, усовершенствование установок в сфере энергетики.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В новогоднем выпуске «Поле чудес» примут участие жители Удмуртии6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночь