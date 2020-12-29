По решению Глазовского районного суда одну из школ Глазова закрыли на 2 дня из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил, принятых в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.В школе провели эпидрасследование, в ходе которого и были выявлены нарушения. Установлено, что в школе не проводились мероприятия по предотвращению распространения COVID-19.Директор учебного заведения не согласен с протоколом об административном правонарушении и сообщает, что принимал все необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции.Отмечается, что на данный момент постановление еще не вступило в законную силу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:13 молодых ученых Удмуртии получат гранты на сумму 6,5 миллионов рублейПереход у «Дворца спорта» в Ижевске останется на месте