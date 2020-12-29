Переход около остановки «Дворец спорта» в Ижевске в ближайшее время останется на своем месте. Переносить его ближе к перекрестку ул. Советской и ул. Воровского не будут. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) сообщил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Марат Чемалтынов.— Переход немножко не соответствует нормативам, и его надо сдвигать. Но если его сдвигать в сторону перекрестка, он будет на слишком малом расстоянии от существующего. Поэтому было принято изначальное решение сдвинуть в сторону перекрестка регулируемого. Но постановление отменено, переход пока остается на своем месте, — говорит Марат Чемалтынов.Напомним, информации о переносе «зебры» появилась 22 декабря. Тогда в постановлении на сайте администрации Ижевска сообщалось, что кроме прочего на этом участке дорогу нанесут разметку и занизят бордюр.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:13 молодых ученых Удмуртии получат гранты на сумму 6,5 миллионов рублейПодросток из Ижевска обвиняется в разбойном нападении