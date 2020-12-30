В 6 утра около дома №154 на улице Красной в Ижевске прорвало трубопровод. Там без холодной воды осталось пять домов. Сообщение об этом поступило в Центральную диспетчерскую службу Ижводоканала, сообщает пресс-служба ведомства.На место аварии уже выехала аварийная бригада и проводит ремонтные работы из-за чего временно отключили подачу воды. Отмечается, что будет организовано альтернативное водоснабжение. Во дворе дома установят цистерну с водой.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 219 человек заразилось коронавирусом за сутки в УдмуртииНе смог сбежать от армии: против уклониста из Ижевска возбудили уголовное дело