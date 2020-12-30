ЗАГС в Ижевске в праздничные дни будет работать по специальному расписанию, сообщает пресс-служба администрации города.В 2020 году ЗАГС закончил принимать граждан 29 декабря. Сегодня, 30 декабря, 31 декабря и в праздничные дни до 10 января 2021 года госорган работать не будет, так как эти дни являются нерабочими.Будет работать лишь участок регистрации смерти. Но и он осуществляет прием по специальному расписанию. Так, 31 декабря будет выходным днем. А 30 декабря и все праздничные дни работа будет осуществляется с 08:30 до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 12:48.По остальным вопросам прием для граждан начнется с 11 января 2021 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В новогоднюю ночь ограничат движение по улице Милиционная в ИжевскеМеста для запуска новогодних фейерверков определили в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.