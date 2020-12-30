В новогоднюю ночь на улице Милиционной, на участке от ул. Кирова до ул. Бородина, ограничат движение транспорта. Его перекроют с 23:00 31 декабря до 01:30 1 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Такие ограничения будут связаны с запуском праздничного фейерверка с акватории пруда.Напомним, в этом году в новогоднюю ночь в небо запустят 300 залпов, высота которых будет достигать 250 метров. Продлится салют 6 минут.Также в городе 31 декабря и все новогодние праздники будет действовать специальное расписание транспорта.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Погода в Ижевске 30 декабря: снег и высокая влажностьВ новогоднем выпуске «Поле чудес» примут участие жители Удмуртии