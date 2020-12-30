В Сарапуле шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет обвиняются в угоне и кражах по предварительному сговору. Уголовное дело, которое завели ранее, рассмотрит суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.Следствие установило, что в апреле 2020 года шесть несовершеннолетних увидели на улице города автомобиль «ВАЗ 2107». Они взломали дверь и откатили машину подальше, где завели двигатель и угнали.Затем уже в мае подростки украли электромобиль и два веломобиля.А в июле они угнали мотоцикл. Обвиняемые также сначала откатили его в место, где нет людей, где завели двигатель и уехали в неизвестном направлении. При чем после этого они еще какое-то время ездили на нем по Сарапулу и Сарапульскому району.Кроме этих случаев следователи выявили еще несколько наказуемых деяний подростков.На данный момент один из обвиняемых находится под стражей, а остальные под подпиской о невыезде.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пять домов в Ижевске остались без холодной воды из-за порыва трубыНе смог сбежать от армии: против уклониста из Ижевска возбудили уголовное дело