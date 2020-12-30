29 декабря в пятиэтажке на улице Воровского в Ижевске в 20:34 начался пожар. Из пожара спасли 4 человек, в том числе 2 маленьких детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии.Пожарные прибыли на место через 6 минут после поступившего сигнала. Там уже шел дым из окон третьего этажа. Спасателям пришлось воспользоваться пожарной лестницей для эвакуации жильцов квартиры.Пожар удалось потушить в 21:02. О причинах возгорания ничего не сообщается.В результате огонь повредил внутреннюю отделку кухни и другое имущество. Общая площадь возгорания составила 12 кв.м.Отмечается, что в здании не было автономных дымовых пожарных извещателей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Шесть подростков обвиняются в угонах и кражах в УдмуртииЕсть вопрос: как будет работать ЗАГС в Ижевске в праздничные дни?