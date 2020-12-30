На въезде в Глазовский район Удмуртии со стороны Балезинского района установят три скульптуры батыров. Об этом сообщает Управление культуры администрации района.Богатыри держат в одной руке оружие, а во второй щит, на котором красуется надпись «Глазовский район».В ноябре 2020 года уже появились три богатыря на въездах со стороны Кировской области и Балезинского района. До конца года установят еще одну группу стел, которая также будет состоят из трех батыров, в руках у которых будут мечи.По легенде богатырь Донды начал строить городище именно в Глазовском районе, поэтому его принято называть родиной удмуртского народа.О установлении хранителей задумались еще в 2017 году, тогда же начали появляться первые эскизы скульптур. Однако проект удалось реализовать лишь в 2020 году.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Четырех человек спасли из пожара в ИжевскеШесть подростков обвиняются в угонах и кражах в Удмуртии