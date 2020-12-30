Ледовая горка для особенных детей появится на Центральной площади Ижевска впервые в 2020 году. Горку адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом попросили жители, сообщает пресс-служба администрации города.В изначальный проект художники и скульпторы внесли технические изменения для того, чтобы создать комфортные условия для особенных детей.В праздничные дни, с 3 по 7 января, с 15:00 до 18:00 здесь будут находиться волонтеры, которые также помогут родителям.Строительство будет закончено уже к 31 декабря. В это же время на главной площади появится ледяной городок, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, лабиринт и большие горки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Скульптуры батыров появятся на въезде в Глазовский район УдмуртииВ новогоднюю ночь ограничат движение по улице Милиционная в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.