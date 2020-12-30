Пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии сообщает, что в республике завершилась плановая вакцинация против гриппа перед эпидсесозоном. Прививку поставили 825723 жителя региона - это 55% от всего населения. Из них 219829 детей и 2100 беременных женщин, в этих показателях выполнение плана составило 100%Вакцина, которой привили население, может защитить от всех видов вируса гриппа. Отмечается, что в прошлом сезоне, те кто прошел вакцинацию легче переносили болезни, у них не было зарегистрировано серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания.Напомним, в этом году в четырех городах Удмуртии были организованы мобильные пункты бесплатной вакцинации от гриппа.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Горка для особенных детей впервые появится на Центральной площади ИжевскаКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?