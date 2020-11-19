В четырех городах Удмуртии развернут мобильные пункту вакцинации от гриппа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

19, 20 и 21 ноября в Ижевске, Можге, Глазове и Воткинске развернут мобильные выездные пункты вакцинации против гриппа. Прививки поставят взрослому населению Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В столице республики медицинский комплекс развернут за Доской почета между ГКБ № 2 и центральной площадью. 19 и 20 ноября он будет работать с 10:00 до 19:00 часов. А 21 ноября с 10:00 до 16:00.

В других городах прививку можно будет сделать в следующих местах:

Можга, площадь у администрации города, все три дня с 10:00 до 15:00;

Воткинск, 19 ноября – у КДЦ «Октябрь», 14:00-17:00, 20 ноября – у ТЦ «БУМ», 14:00-17:00, 21 ноября – у ТЦ «Космос», 09:00 до 13:00.

Глазов, 19 ноября – район ПТФ, 13:00-19:00, 20 и 21 ноября – пл. Свободы, 13:00-19:00, 10:00-16:00.

Граждан просят не забывать взять с собой паспорт и полис.

Отмечается, что на данный момент в Удмуртии привито против гриппа более 434 тысяч жителей Удмуртии.

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