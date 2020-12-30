29 декабря Верховный суд Удмуртии вынес обвинительный приговор для 4 жителей Ижевска. За разбойные нападения на банк и автосалон их приговорили к лишению свободы от 8 до 12 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Также мужчин признали виновными в незаконной переделке, перевозке и хранении оружия.Следствием и судом установлено, что летом 2018 года ижевчанин создал преступную вооруженную группу, чтобы грабить организации города и граждан. Так он нашел себе троих сообщников.После этого все они решили ограбить банк в одном из торговых центров Ижевска. Мужчины взяли с собой пистолет, обрез охотничьего ружья и автомат Калашникова. Тогда украсть деньги им не удалось.Но преступная банда решила попробовать снова. В этот раз они напали на автосалон. Они ранили сотрудников и украли 335 тысяч рублей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Шесть подростков обвиняются в угонах и кражах в УдмуртииПлановая вакцинация от гриппа завершилась в Удмуртии