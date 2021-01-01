На календаре - 1 января 2021 года. По традиции, «Комсомолка» рассказывает о погоде на день.Так, сегодня столбик термометра покажет -11...-13 градусов ночью и -8...-10 днем. Ижевчан ждет облачная погода, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.Кстати, по данным удмуртского гидрометцентра, осадки продлятся несколько дней.- В первые дни нового года температурный фон продолжит слабо повышаться, осадки сохранятся, - сообщает ведомство.К ДРУГИМ НОВОСТЯМСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светПени за капремонт можно списать в Удмуртии