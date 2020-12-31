В этом году в Удмуртии вновь проходит акция «В Новый год — без долгов!». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.У жителей многоквартирных домов есть возможность оплатить задолженность за капитальный ремонт без учета пени. В акции принимают участие собственники квартир, которые формируют общий фонд капремонта.Для участия необходимо до 20 января 2021 года оплатить всю задолженность и написать заявление об участии в акции до 20 февраля этого же года. Форма заявления доступна для скачивания на сайте kapremont18.ru в разделе «Документы». Заполненное заявление можно отправить любым удобным способом:1. Отнести в МФЦ;2. Отнести в администрацию муниципального образования;3. Отправить на email office@kapremont18.ru.Внимание! К заявлению нужно прикрепить копии счета-квитанции и чека об оплате.Напомним, что до января 2021 года в Удмуртии не начисляются пени по платежам за капремонт. Однако после указанной даты штрафы вновь будут начисляться.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Справочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили свет- Пять домов в Ижевске остались без холодной воды из-за порыва трубы