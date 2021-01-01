В наступившем 2021 году ижевчан ждут очень длинные новогодние каникулы – они продлятся до 10 января включительно. А вот остальные праздничные выходные будут заметно короче.Так, праздничными днями станут 22 и 23 февраля.В марте дополнительным выходным станет 8 марта.В мае ижевчане дополнительно смогут отдохнуть 1, 2, 3, а также 10 числа.В июне праздничным днем будет 14 число.В ноябре дополнительными днями отдыха станут 4 и 5 число.А в конце года выходные начнутся уже 31 декабря, сообщает Минтруд России.К ДРУГИМ НОВОСТЯМСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светПени за капремонт можно списать в Удмуртии