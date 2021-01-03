В Удмуртии закупили новые автобусы для школ региона. Общая стоимость транспорта составила более 79 млн рублей. Купили 15 единиц марки ГАЗ, 15 единиц марки ПАЗ, 5 единиц марки «Форд» и 2 единицы марки УАЗ. Торжественное вручение ключей прошло 30 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.— Сегодня вручаем 17 автобусов, вообще всего их 37, но это не вся потребность — вся потребность — это 61 на этот год на замену тех, которые уже устарели за 10 лет. К тому же открываются новые маршруты, где-то проходят реорганизации, детей отправляем на подвоз. Надеюсь, что в начале следующего года будет следующая партия, — говорит министр образования Светлана Болотникова.В этот раз автобусы распределили между 17 районными школами Удмуртии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жители Удмуртии смогут летать в Екатеринбург из ИжевскаЕще 218 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии