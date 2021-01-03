Студентка Сарапульского педагогического колледжа Любовь Фомина заняла первое место на Всемирной цирковой олимпиаде в Москве. Девушка представляла свою программу в номинации «Оригинальный жанр». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Соревнования проходили 12 декабря 2020 года.Также Любовь в составе образцового циркового коллектива «Сюрприз» приняла участие в Международном фестивале-конкурсе «Золотое сечение», где также заняла призовое место. Она и коллектив получили Диплом III степени в номинации «Оригинальный жанр».- Поздравляем артистку с отличными результатами! Дальнейших побед и новых Вам свершений! - написано в сообщении.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Гастропоезд с 80 туристами прибыл в ИжевскДва юных жителя Удмуртии приняли участие в программе «Лучше всех»