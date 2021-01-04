Металлическая скульптура Глазовского Терминатор участвует в конкурсе самых необычных памятников России. Объект искусства из Удмуртии вышел в финал и сейчас соревнуется с еще 10 памятниками со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Необычный арт-объект из Глазова собран из старых карданов, редукторов и шестеренок. Он установлен директором предприятия «Сельхозхимия» прямо около входа в здание.Кроме Глазовского Терминатора свой голос можно отдать за памятник дворнику из Якутска, за арт-объект «Комар - хранитель Сибири», за скульптуру «Йошкин кот» из Йошкар-Олы и за других претендентов.Голосование проходит в онлайн формате, оно продлится до 11 января. Помочь победить в конкурсе удмуртскому арт-объекту призывает и глава Удмуртии Александр Бречалов.- Давайте поддержим нашего «Терминатора»! - написал глава на своей странице в социальных сетях.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Студентка из Удмуртии победила во Всемирной цирковой олимпиадеГастропоезд с 80 туристами прибыл в Ижевск