В 2021 году у Дворца детского (юношеского) творчества появится «Арт-Бульвар». Пространство благоустроят благодаря инициативным жителям. Там должно появится уникальное общегородское пространство с арт-галереей и кинотеатром под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.В сквере около дворца будет установлен светодиодный экран и посадочные места. Галерея и кинотеатр будут работать круглогодично. Экспозиции будут составляться из рисунков и фотографий жителей Ижевска, а на экране покажут кинофильмы, ролики, лучшие концертные номера детских коллективов.На реализацию проекта планируется выделить 1,45 млн рублей. Кроме того на новую городскую площадку деньги соберут сами жители города и спонсоры.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Квест «Ческыт сюрес» стартовал в УдмуртииГлазовский Терминатор из Удмуртии может стать самым необычным памятником России