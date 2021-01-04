Накануне, 3 января, в Удмуртии стартовал квест «Ческыт сюрес» («Вкусный путь») по точкам ДаУР. Он проходит в рамках Всемирного дня пельменя. Для участия нужно только зарегистрироваться на сайте. Жителей приглашают посетить 15 мест, чтобы попробовать национальные блюда республики и принять участие в зимних забавах, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что участники квеста получат необычные магниты, на которых нарисованы персонажи удмуртской мифологии.Квест закончится 31 января 2021 года. Победителей, которые успеют за это время посетить наибольшее количество мест, наградят ценными призами.Напомним, сам фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Ижевске с 8 по 13 февраля 2021 года. Он посвящен удмуртскому гостеприимству и традиции удмуртских блюд.Организаторы выбрали следующие места для посещения:- Архитектурно-этнографический музей-заповедник \\"Лудорвай\\" (Завьяловский район);- Деревня Старые Быги (Шарканский район);- Центр татарской культуры в д. Кестым (Балезинский район);- Центр удмуртской культуры в с. Булай (Увинский район);- Туркомплекс \\"Варяжская дружина\\" (Воткинский район);- Этнокомплекс \\"Живица\\" (Кезский район);- База отдыха \\"ЯРсКАЯ\\" (Ярский район);- Удмуртская Родовая Усадьба \\"МУМЫ ДОР\\" (Ижевск);- Домашнее подворье \\"Простоквашино\\" (Можга);- Этнокомплекс \\"Бобровая долина\\" (Ижевск);- Усадьба \\"Княжий двор\\" (Юкаменский район);- Туристический маршрут \\"Дулесовский валенок\\" (Сарапульский район);- Центр культуры и туризма \\"Советская деревня\\" (Алнашский район);- Музей \\"Купеческая чайная\\" (Сарапул);- Туристический маршрут \\"Тыловайский ЛымыПог\\" (Снеговик) (Дебесский район).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Глазовский Терминатор из Удмуртии может стать самым необычным памятником РоссииФотофакт: убрали забор на Центральной площади Ижевска у кинотеатра Россия