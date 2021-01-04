Еще 216 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.Двое человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались. А 210 пациентов выздоровели и были выписаны. Мужчине было 82 года, женщине - 87 лет.За все время в регионе провели 748 154 теста на COVID-19. 1 138 исследований из них сделали за последние сутки.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск – 9 916Воткинск - 904Глазов - 1 069Можга - 1 017Сарапул - 701Завьяловский район - 1 143Алнашский район - 459Балезинский район - 324Вавожский район - 177Воткинский район - 240Глазовский район - 175Граховский район - 137Дебесский район - 147Игринский район - 398Камбарский район - 152Каракулинский район - 177Кезский район - 229Кизнерский район - 242Киясовский район - 142Красногорский район - 253Малопургинский район - 309Можгинский район - 244Сарапульский район - 232Селтинский район - 191Сюмсинский район - 157Увинский район - 517Шарканский район - 312Юкаменский район - 168Якшур-Бодьинский район - 275Ярский район – 172К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Арт-Бульвар» в Ижевске: в городе появится арт-галерея и кинотеатр под открытым небомКоронавирус в Удмуртии, последние новости на 3 января 2021 года: способы восстановления после COVID-19 и ковид-паспорта