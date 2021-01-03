218 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает опершатб региона.По данным на утро 3 января от болезни скончался 55 летний мужчина. Вылечились и выздоровели 212 пациентов.За все время пандемии в Удмуртии COVID-19 заразилось 20 511 человек. Из них 16 628 пациентов смогли справиться с болезнью и выздоровели. 301 житель, к сожалению, скончался.На данный момент в Удмуртии сделали уже 747 016 тестов на новую коронавирусную инфекцию. При чем за последние сутки провели 1 531 исследование.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииРеабилитолог рассказала RT на русском о самых эффективных способах восстановления после COVID-19. Константин Терновой заявил, что наиболее опасным последствием коронавируса является синдром повышенной свёртываемости крови. Он создает тромбы, что приводит к инфарктам и инсультам. Поэтому для восстановления пациентам рекомендуют пользоваться специальным методом насыщения кислородом под высоким давлением, заниматься ЛФК, а также проводить тренировку дыхательной мускулатуры со стимуляцией органов ЖКТ.В январе 2021 года в России планируют выдавать ковид-паспорта. Завести этот документ можно будет на сайте Госуслуг. А первой отметкой туда вносят информацию о прививке от COVID-19. Такие паспорта или сертификаты будут использоваться в первую очередь при путешествиях, чтобы по приезде в другую страну не нужно было соблюдать двухнедельный карантин.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Студентка из Удмуртии победила во Всемирной цирковой олимпиадеГастропоезд с 80 туристами прибыл в Ижевск