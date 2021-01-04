За минувшую ночь, с 3 на 4 января, в столице Удмуртии выпало большое количество осадков. В связи с этим на дороги города вышло 136 единиц техники и еще больше человек, которые управляли ей и чистили дороги от снега вручную. Об этом сообщается в группе «Благоустройство г. Ижевск» в социальных сетях.Только за одну ночь с дорог города было вывезено 12 тысяч куб метров снега. Техника совершила 461 рейс на снегосвалку.Важно отметить, что днем работы не прекратились. На данный момент на дорогах Ижевска работает 92 машины и 70 дорожных рабочих. В приоритете - очистка от снега пешеходных тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Арт-Бульвар» в Ижевске: в городе появится арт-галерея и кинотеатр под открытым небомКвест «Ческыт сюрес» стартовал в Удмуртии