В 2021 году, в Год села, удмуртская молочная продукция прошли соответствующую аккредитацию в автоматизированной информационной системе «Цербер» Россельхознадзора России, что позволило нам экспортировать товары в США. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.В Америке молочная продукция из нашего региона появится впервые. За границей смогут попробовать пастеризованное молоко и молочные коктейли.На данный момент продукция нескольких аккредитованных предприятий нашей республики уже продается в Китай, Казахстан, Армению, Беларусь, Узбекистан.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Квест «Ческыт сюрес» стартовал в УдмуртииГлазовский Терминатор из Удмуртии может стать самым необычным памятником России