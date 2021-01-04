Полицейские в Удмуртии вернули родителям погибшего военнослужащего похищенный Орден Мужества. Ярослав Трушников получил награду посмертно, сообщает пресс-служба МВД по республике.Однако в декабре 2019 года орден украли. Родители солдата, которые живут в Сарапуле, заявили об этом в полицию. Было возбуждено уголовное дело.Сотрудники правоохранительных органов установили, что незнакомый мужчина пришел в дом потерпевших под видом представителя общественной организации. Злоумышленник сообщил, что они делают стенд памяти погибших в первой Чеченской войне. Также он заявил, что для этого ему якобы нужны все документы военнослужащего, чтобы сделать ксерокопии для стенда.Пока родители искали все необходимое, мужчина выкрал орден. Пропажу обнаружили на следующий день.Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 48-летний неработающий, ранее судимый житель Республики Татарстан. Его задержали. Выяснилось, что награду он уже продал неизвестному через Интернет.После этого несколько месяцев оперативники разыскивали орден. В итоге его нашли в Москве, после чего изъяли и вернули родителям Ярослава Трушникова - Трушникову Анатолию Михайловичу и Трушниковой Валентине Васильевне.Ярослав Трушников погиб в 1995 году во время боевых действий в Чеченской Республике.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Молочные продукты из Удмуртии будут продаваться в СШАБолее 100 детей появилось на свет в Удмуртии в 2021 году