В пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщают, что по данным на утро 4 января, в республике за 2021 год уже появилось на свет 108 детей. Из них 61 мальчик, и 47 девочек. Дети родились в Перинатальном центре и роддомах Ижевска, а также в Глазове, Воткинске, Сарапуле, Уве и Можге.В Перинатальном центре родилось 20 мальчиков и 15 девочек. В роддомах Ижевска на свет появилось 22 девочки и 14 мальчиков. В Уве первыми в 2021 году родились только мальчики, счастливыми родителями стали три семьи. В других городах Удмуртии также мальчиков в основном рождалось больше, чем девочек: в Глазове на свет появились 6 мальчиков и 3 девочки, в Воткинске 11 мальчиков и 3 девочки, в Можге 5 мальчиков и 2 девочки и в Сарапуле 2 мальчика и 2 девочки.Напомним, первый ребенок, который родился в 2021 году - тоже мальчик. Он появился на свет 1 января в 03:20 в ижевском роддоме № 2у семьи Дерендяевых. Ребенка хотят назвать Тимофеем.Всего в новогоднюю ночь на свет появилось сразу восемь малышей - пять девочек и три мальчика.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Для ликвидации последствий снегопада в Ижевске на улицы вышли 136 единиц техникиКарта распространения коронавируса на 4 января 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевших