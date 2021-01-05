Доброе утро, Ижевск! Сегодня синоптики обещают продолжение снегопадов. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 5 января в Ижевске будет облачно, временами пройдет снег, на дорогах возможно образование снежного наката.Температура воздуха днем около -5..-7°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.Ночью снегопад продолжится, на столбике термометра – до -9°С. Ветер не изменит направления, его скорость составит не более 3 м/с.Желаем вам отличного дня!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Для ликвидации последствий снегопада в Ижевске на улицы вышли 136 единиц техники- Фотофакт: убрали забор на Центральной площади Ижевска у кинотеатра Россия