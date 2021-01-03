В Ижевске убрали забор на третьей очереди Центральной площади около кинотеатра «Россия». Теперь жители могут оценить возведенную конструкцию.Видно, что строительные работы еще продолжаются и на данный момент можно увидеть лишь перголу — навес над будущим фонтаном, который оснащен прозрачными застеленными павильонами. Также по периметру уже установили новые скамейки и освещение.Открытие третьей очереди состоится весной, когда можно будет высадить деревья и благоустроить газоны, но главное там заработает еще один сухой фонтан.Напомним, изначально датой сдачи объекта отмечалось 30 ноября. Но именно из-за изменений в конструктивных решениях перголы пришлось выйти за рамки этого срока.К 25 августа 2021 года подрядчик должен будет отремонтировать переход от третьей очереди до ул. Красной, сообщил глава города Олег Бекмеметьев.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В праздничные дни на дорогах Удмуртии ожидается гололедСтудентка из Удмуртии победила во Всемирной цирковой олимпиаде