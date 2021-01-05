На утро 5 января в Удмуртии выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.По числу заболевших лидирует Ижевск – за стуки коронавирус обнаружен у 115 жителей. Также заболели 13 жителей Балезинского района и 12 жителей Завьяловского района.По 10 заболевших в Глазове, Можге, а также в Красногорском и Малопургинском районах.В Вавожском и Юкаменском районах – по семь заболевших, в Дебесском районе – четверо, в Игринском и Алнашском – по трое.В Граховском, Кизнерском, Можгинском, и Якушур-Бодьинском районах зафиксировано по два новых случая, и один – в Ярском районе.В 13 муниципальных образованиях Удмуртии сегодня обошлось без новых случаев коронавируса.Выздоровевших чуть больше, чем заболевших - 218 человек. Умерших по состоянию на утро нет.С начала пандемии в Удмуртии общее количество заболевших составило 20 940 человек. 17 056 пациентов из этого числа уже выздоровели, 303 – скончались.В настоящее время 2 805 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 623 – в состоянии средней степени тяжести, и 153 – в тяжелом состоянии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 января 2021 года: ролик о коронавирусе и наплыв пациентов в новогодние праздники- Смены дежурного персонала усилили в Удмуртии