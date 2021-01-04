Еще 216 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.Двое человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались. А 210 пациентов выздоровели и были выписаны. Мужчине было 82 года, женщине - 87 лет.За все время в Удмуртии зафиксировано уже 20 727 случаев заболевания коронавирусом. Из них 16 838 человек выздоровели и были выписаны. 303 жителя, к сожалению, скончались.За все время в регионе провели 748 154 теста на COVID-19. 1 138 исследований из них сделали за последние сутки.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииRT на русском сделали ролик о главных событиях и изменениях, которые пережили люди в 2020 году. Конечно, акцент был сделан на новой коронавирусной инфекции, ведь 2020-й запомнится как год, в котором случилась пандемия коронавируса. Их ролик называется «Коронавирус: жизнь не будет прежней».Прошло уже 4 дня новогодних праздничных дней. Но пока вся страна отдыхает, продолжают трудится наши врачи и спасать жизни людей, в том числе и пациентов, которые болеют коронавирусом. О том, как проходит работа врачей в условиях пандемии в праздничные дни рассказал директор Склифа. Врач-нейрореаниматолог Сергей Петриков сообщил, что таких напряженных праздников в жизни докторов еще не было.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Молочные продукты из Удмуртии будут продаваться в СШАБолее 100 детей появилось на свет в Удмуртии в 2021 году