Вертолет синего цвета начали замечать в небе жители Удмуртии. Выяснилось, что это новый воздушный транспорт санавиации.Как сообщается на странице санитарной авиации Удмуртской Республики, белый вертолет, который весь год доставлял «тяжелых» пациентов из отдаленных районов, поменяли на синий. О причинах замены и характеристиках нового летательного аппарата пока не сообщается.Кстати, прежний вертолет за 2020 год совершил 208 вылетов, такие данные в конце ноября предоставил Минздрав Удмуртии. Из этого числа было 190 эвакуаций, 14 консультаций и 4 операции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Более 100 детей появилось на свет в Удмуртии в 2021 году- Школы Удмуртии получили новые автобусы