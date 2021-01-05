На разливах реки Белая возле Лысой горы под лед провалился снегоход с тремя рыбаками, об этом 5 января сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии на официальной странице в Инстаграме.Мужчины отправились на рыбалку и выехали на участок, где вода почти не замерзает. Во время движения снегоход провалился под лед и начал тонуть. Рыбаки успели спрыгнуть, но транспорт ушел на дно, и достать его самостоятельно не удалось, пришлось обратиться за помощью к спасателям.Отряд, прибывший из села Каракулино, подъехал к месту происшествия на аэролодке «Ижора» и, зацепив снегоход веревками, вытащил его на лед и отбуксировал в безопасное место.Спасатели напоминают: во время катания по льду на снегоходах, квадроциклах и иных самоходных машинах необходимо соблюдать правила безопасности. Не выезжайте на лед, если вы не уверены в его достаточной толщине.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Новый вертолет санавиации будет работать в Удмуртии- Полицейские вернули похищенный Орден Мужества семье погибшего в Удмуртии