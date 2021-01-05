4 января в социальных сетях появился драматичный видеоролик, снятый в Ижевске. На нем в темное время суток двое мужчин нападают на женщину и бьют ее веткой. Третий мужчина пытается их остановить, но, судя по всему, боится приближаться. Кое-кто из комментирующих ролик заметил в руке одного из мужчин предмет, похожий на нож.Как можно понять по выкрикам жертвы нападения, у нее отобрали телефон. Очевидец заснял происходящее из окна дома и крикнул вслед убегающим разбойникам, что полиция уже выезжает.Как прокомментировал происшествие начальник пресс-службы МВД по Удмуртии Ильдар Салимуллин, факт нападения действительно имел место, он зарегистрирован в отделе полиции №3, и в настоящее время проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- 65-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве пасынка- Въехал в супермаркет и оставил жителей без газа: в Удмуртии грузовик протаранил магазин