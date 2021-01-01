Жителя Удмуртии подозревают в убийстве пасынка. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, преступление произошло 30 декабря 2020 года на улице Пионерская в Глазове.Известно, что в этот вечер 65-летний глазовчанин выпивал вместе со своим 48-летним пасынком. Около 19 часов между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил родственника ножом. Пасынок кончался из-за полученных ранений.Мужчина задержан. Заведено уголовное дело, был проведен осмотр места происшествия допрошены свидетели, назначена экспертиза. Виновному грозит лишение свободы от 6 до 15 лет, по ч.1. ст. 105 УК РФ – убийство.К ДРУГИМ НОВОСТЯМВ Удмуртии грузовик врезался в супермаркетКоронавирус в Удмуртии: 1 января выявили еще 219 случаев зараженияЛедовая переправа открыта в Удмуртии